Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026 Pattinaggio Artistico sempre forte 13.3% Taratata debutta al 18.1% Cuori 16-19.5%

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la prima puntata di Cuori 3. Lo spettacolo ha attirato circa 3 milioni e 30 mila spettatori, con uno share del 16%. La serata ha visto anche il debutto di Taratata, che ha ottenuto il 18.1% di share, mentre il Pattinaggio Artistico si conferma forte con il 13.3%.

Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa 3.033.000 spettatori pari al 16% di share nel primo episodio e 2.831.000 spettatori pari al 19.5% nel secondo episodio. Su Canale5 Taratata conquista 2.333.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.626.000 spettatori pari al 13.3%. Su Italia1 Taken 3 – L’ora della verità incolla davanti al video 1.004.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.001.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 593. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026. Pattinaggio Artistico sempre forte (13.3%), Taratata debutta al 18.1%, Cuori 16-19.5% Approfondimenti su Cuori 2026 Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026. Basta il 18.1% a Taratata per vincere la serata, sempre fortissimo il Pattinaggio Artistico (13.3%), Cuori al 16-19.5% I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che Taratata ha vinto la prima serata con il 18,1% di share. Ascolti tv lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cuori 2026 Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 9 Febbraio, in prima serata; Programmi in TV stasera 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi, Quarta Repubblica e Lo stato delle Cose; Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, vendetta di Gerry Scotti su De Martino. Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ... fanpage.it Ascolti TV ieri sera, 9 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026. msn.com Tutte le emozioni degli azzurri del pattinaggio artistico al termine del Team Event: un bronzo dal significato storico e speciale - facebook.com facebook Anche Novak Djokovic assiste alle fasi finali del Team Event di pattinaggio artistico a Milano! x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.