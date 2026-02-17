Ascolti tv la domenica sera è ancora di Cuori Due milioni per il pattinaggio artistico
Domenica sera, “Cuori” ha di nuovo attirato oltre due milioni di spettatori, dimostrando che la fiction storica rimane un appuntamento fisso per il pubblico italiano. La serie, arrivata alla terza stagione, ha battuto le trasmissioni sportive come il pattinaggio artistico, che ha comunque visto circa due milioni di appassionati sintonizzati per seguire le gare delle Olimpiadi invernali. La scelta di programmi così diversi mostra come il pubblico prediliga spesso la narrazione televisiva o lo sport in una serata dedicata alla televisione.
“Cuori” e Olimpiadi: la domenica televisiva premia la fiction storica e lo sport nazionale. La serie tv “Cuori 3” ha conquistato la prima serata televisiva italiana domenica 15 febbraio 2026, raggiungendo quasi tre milioni di spettatori. Parallelamente, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno calamitato l’attenzione con le discipline del pattinaggio artistico, superando i due milioni di telespettatori. Questi dati confermano una tendenza: il pubblico italiano apprezza sia le narrazioni storiche immersive sia gli eventi sportivi di grande risonanza. Il successo di “Cuori 3”: un viaggio nell’Italia degli anni Settanta.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ascolti TV | Domenica 15 Febbraio 2026. Cuori sale al 17.7%, Milionario cala al 13.6%, bene il Pattinaggio Artistico oltre i 2 milioni (11.7%)
Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share.
Ascolti TV Domenica 15 Febbraio 2026: Cuori al 17.7%, Milionario scende al 13.6%, Pattinaggio Artistico 11.7%Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi; Ascolti tv, la domenica sera è ancora di Cuori. Due milioni per il pattinaggio artistico; Ascolti tv 8 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, Affari tuoi batte La ruota della fortuna; Ascolti tv domenica 15 febbraio: chi ha vinto tra Pilar Fogliati, De Martino e Gerry Scotti.
Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry ScottiCuori 3 vince la prima serata col 17,7% di share, Chi Vuol Essere Milionario cala al 13,6%, Milano Cortina 2026 piglia tutto: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, De Martino batte Gerry ScottiLa sfida degli ascolti tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e Chi vuol essere milionario? – Il torneo in onda su Canale 5 ... fanpage.it
Ascolti 15/02: Amici 25 vs Domenica In — chi ha vinto il pomeriggio x.com
anche alla domenica sera vince Stefano https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/cuori-3-e-affari-tuoi-battono-canale-5-gli-ascolti - facebook.com facebook