Ascolti TV | Domenica 15 Febbraio 2026 Cuori sale al 17.7% Milionario cala al 13.6% bene il Pattinaggio Artistico oltre i 2 milioni 11.7%

Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share. La trasmissione ha registrato un aumento di ascolti rispetto alla settimana precedente, quando aveva ottenuto il 15,2%. Nel frattempo, il programma “Milionario” ha visto una leggera diminuzione, scendendo al 13,6%, mentre il Pattinaggio Artistico ha superato i 2 milioni di spettatori, con una quota dell’11,7%.

Nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.073.000 spettatori (11.7%) con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.223.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3 Presadiretta segna 781.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 618.000 spettatori (4.8%). Su La7 Surviving – Il caso Epstein raggiunge 389.000 spettatori e il 2.