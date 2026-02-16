Nella serata di domenica 15 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 ha interessato 2.968.000 spettatori pari al 17,7% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 1.682.000 spettatori con uno share del 13,6%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno intrattenuto 2.073.000 spettatori ( 11,7% ) con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.223.000 spettatori con il 9,9% di share. Su Rai3 Presadiretta ha segnato 781.000 spettatori pari al 4,4%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 618.000 spettatori ( 4,8% ). Su La7 Surviving – Il caso Epstein ha raggiunto 389. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Domenica 15 Febbraio 2026: Cuori al 17.7%, Milionario scende al 13.6%, Pattinaggio Artistico 11.7%

Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share.

Il Gran Premio di pattinaggio ha attirato il 11,7% di pubblico, causando una diminuzione degli ascolti rispetto a Cuori, che ha registrato il 17,7%, e a Milionario, con il 13,6%.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.