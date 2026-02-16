Ascolti TV Domenica 15 Febbraio 2026 | Cuori al 17.7% Milionario scende al 13.6% Pattinaggio Artistico 11.7%
Nella serata di domenica 15 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 ha interessato 2.968.000 spettatori pari al 17,7% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 1.682.000 spettatori con uno share del 13,6%. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno intrattenuto 2.073.000 spettatori ( 11,7% ) con il Pattinaggio Artistico. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.223.000 spettatori con il 9,9% di share. Su Rai3 Presadiretta ha segnato 781.000 spettatori pari al 4,4%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 618.000 spettatori ( 4,8% ). Su La7 Surviving – Il caso Epstein ha raggiunto 389. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Ascolti TV | Domenica 15 Febbraio 2026. Cuori sale al 17.7%, Milionario cala al 13.6%, bene il Pattinaggio Artistico oltre i 2 milioni (11.7%)
Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share.
