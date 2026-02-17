Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3 Taratata Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

I dati sugli ascolti tv di ieri, lunedì 16 febbraio, mostrano che Cuori 3 ha ottenuto il maggior pubblico, battendo Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica. La puntata di Cuori 3 ha attirato circa 4 milioni di spettatori, superando di poco gli altri programmi in gara. La concorrenza tra le trasmissioni ha portato a una serata molto combattuta tra le reti nazionali.

La Rai centra il tris nella giornata di lunedì 16 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che supera La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Cuori 3 (Rai 1) a finire davanti alle gare delle Olimpiadi (Rai 2) e Taratata (Canale 5) di Paolo Bonolis. Ai piedi del podio Memory (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Torno indietro e cambio vita (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

