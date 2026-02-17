Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3 Taratata Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
I dati sugli ascolti tv di ieri, lunedì 16 febbraio, mostrano che Cuori 3 ha ottenuto il maggior pubblico, battendo Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica. La puntata di Cuori 3 ha attirato circa 4 milioni di spettatori, superando di poco gli altri programmi in gara. La concorrenza tra le trasmissioni ha portato a una serata molto combattuta tra le reti nazionali.
La Rai centra il tris nella giornata di lunedì 16 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che supera La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Cuori 3 (Rai 1) a finire davanti alle gare delle Olimpiadi (Rai 2) e Taratata (Canale 5) di Paolo Bonolis. Ai piedi del podio Memory (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Torno indietro e cambio vita (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ieri sera le reti televisive italiane hanno battagliato con programmi diversi.
Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino; Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti; Ascolti TV ieri sera, 9 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata?.
Ascolti tv ieri (16 febbraio): Scotti non vede più De Martino, Bonolis saluta, il pattinaggio vola su Rai 2Cuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di share, bene Giletti, flop Raoul Bova su Nove: tutti i dati Auditel ... libero.it
Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it
L’ex procuratore Mario Venditti, parla a "Quarta Repubblica", condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro. Apre con una riflessione sul suo rapporto con la giustizia e sulle accuse che lo riguardano: "Dopo che sono stato un uomo della Giustizia per facebook
L'intervista all'ex procuratore #Venditti accusato di corruzione. #Garlasco #quartarepubblica x.com