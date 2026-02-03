I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una sfida tra diversi programmi televisivi. La Preside ha ottenuto numeri più alti rispetto a Zelig 30, Giletti, Porro e Augias. La serata si è svolta con un testa a testa tra le varie trasmissioni, ma alla fine il varietà di Rai1 si è confermato il più seguito. Molti spettatori hanno scelto di seguire la fiction rispetto agli altri programmi in onda.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 2 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è La Preside (Rai 1) a finire davanti a Zelig 30 (Canale 5) e Taken (Italia 1). Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7)di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), John Wick 3 (Rai 2), 4 Hotel (Tv8) e Alive (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Approfondimenti su La Preside Zelig

Lunedì 19 gennaio 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi diverse proposte.

L’articolo analizza gli ascolti della prima serata di lunedì 26 gennaio 2026, confrontando le performance di programmi come La Preside, Zelig 30, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su La Preside Zelig

