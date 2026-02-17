Ascolti tv i dati del 16 febbraio 2026
Il dato sugli ascolti tv del 16 febbraio 2026 mostra che la fiction ha attirato molti telespettatori. Su Rai1,
Bene la fiction. Nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 ottiene 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share dalle 21:51 alle 23:36. Poi in onda su Canale5 Taratata registra 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 22:01 alle 1:19. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ottiene un netto di 2.663.000 spettatori pari al 14% con il Pattinaggio Artistico dalle 21:02 alle 22:58. Su Italia1 Memory si ferma a 1.119.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (667.000 – 3.2%), Lo Stato delle Cose ottiene 1.091.000 spettatori (7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (627. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Ascolti tv lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
I dati Auditel di lunedì 16 febbraio 2026 mostrano che “Cuori 3” ha attirato più telespettatori rispetto a “Taratata”.
Ascolti tv, i dati del 2 febbraio 2026
I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 la serie La Preside ha attirato circa 4 milioni di spettatori.
Content Creators are BEATING newsrooms in 2026... THIS is what's NEXT.
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi; Ascolti tv, il calo dei telegiornali Rai. Mediaset guadagna nell’informazione; Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, Affari Tuoi batte La Ruota; Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te perde per la prima volta. Clerici trionfa.
Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (16 febbraio): il pattinaggio vola su Rai 2, Bonolis salutaCuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di share, bene Giletti, flop Raoul Bova su Nove: tutti i dati Auditel ... libero.it
I dati di ascolti del rugby in tv nel secondo fine settimana del Torneo x.com
I dati di ascolti di sabato sera raccontano una piccola impresa: Antonella Clerici con la finale di The Voice Kids ha superato Maria De Filippi e il suo C’è posta per te, conquistando 3 milioni 382mila spettatori e il 23,4% di share contro 3 milioni 272mila e il 22,1 facebook