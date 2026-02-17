ascolti tv i dati del 16 febbraio 2026

Bene la fiction. Nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 ottiene 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share dalle 21:51 alle 23:36. Poi in onda su Canale5 Taratata registra 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 22:01 alle 1:19. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, ottiene un netto di 2.663.000 spettatori pari al 14% con il Pattinaggio Artistico dalle 21:02 alle 22:58. Su Italia1 Memory si ferma a 1.119.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (667.000 – 3.2%), Lo Stato delle Cose ottiene 1.091.000 spettatori (7.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (627. 🔗 Leggi su 361magazine.com

I dati Auditel di lunedì 16 febbraio 2026 mostrano che “Cuori 3” ha attirato più telespettatori rispetto a “Taratata”.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 la serie La Preside ha attirato circa 4 milioni di spettatori.

I dati di ascolti del rugby in tv nel secondo fine settimana del Torneo x.com

I dati di ascolti di sabato sera raccontano una piccola impresa: Antonella Clerici con la finale di The Voice Kids ha superato Maria De Filippi e il suo C’è posta per te, conquistando 3 milioni 382mila spettatori e il 23,4% di share contro 3 milioni 272mila e il 22,1 facebook