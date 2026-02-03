I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai1 la serie La Preside ha attirato circa 4 milioni di spettatori. Un risultato positivo che conferma l’apprezzamento del pubblico per il programma in onda sulla rete pubblica.

Bene la serie in onda sulla Rai. Nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, su Rai1 La Preside coinvolge 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share dalle 21:50 alle 23:43. Su Canale5 Zelig 30 si ferma a 2.623.000 spettatori con uno share del 20.6%. In onda su Rai2 John Wick 3 – Parabellum ottiene 442.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 Taken – La vendetta non va oltre 1.014.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo la presentazione di 54 minuti (863.000 – 4.1%), Lo Stato delle Cose regostra 1.012.000 spettatori (6.6%). Su Rete4, Quarta Repubblica totalizza 700.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 825. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 2 febbraio 2026

Approfondimenti su Ascolti TV 2 Febbraio 2026

I dati Auditel della prima serata di domenica 1 febbraio mostrano ancora una volta come i programmi più seguiti siano stati i talk show e le fiction di prima serata.

Questa mattina vengono pubblicati i dati ufficiali degli ascolti della prima serata di ieri, lunedì 2 febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ascolti TV 2 Febbraio 2026

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti TV 25 gennaio 2026: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel; Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia la Notizia affonda sotto i colpi di Raoul Bova, De Martino non delude più.

Ascolti tv, Luisa Ranieri domina la serata. Riparte bene Giorgino, chi vince tra Giletti e PorroGli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 l'ultima puntata della prima stagione della serie La preside, con ... iltempo.it

Ascolti TV 2 febbraio: Luisa Ranieri chiude col botto, i dati de La Preside e ZeligLa Preside ha incollato di fronte alla Tv 4 milioni e 633 mila telespettatori ... msn.com

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 1° febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

#SerieA, #Inter e #Juventus trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv nel 18° turno di campionato. Ecco i dati partita per partita x.com