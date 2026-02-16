Crisi dell’artigianato in Italia chiuse 128mila aziende negli ultimi 10 anni

Negli ultimi dieci anni, 128mila aziende artigiane in Italia hanno chiuso i battenti, una perdita significativa che riflette le difficoltà del settore. La Cna segnala che, nonostante le sfide economiche internazionali, il numero di imprese artigiane nel 2025 si mantiene stabile, arrivando a 1,23 milioni. Un esempio concreto sono i laboratori di falegnameria e sartoria, che hanno dovuto ridurre orari o chiudere del tutto.

Nonostante un contesto economico globale ancora complesso, l'artigianato tiene botta. Lo afferma l'analisi della Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa): il 2025 si è chiuso con 1,23 milioni di imprese artigiane attive. Un numero sostanzialmente stabile che conferma un trend di resilienza avviato ormai da qualche anno. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni, al netto delle chiusure d'ufficio, si attesta su un saldo positivo di appena 187 unità. Un dato che, a prima vista, potrebbe sembrare in bilico, ma che se analizzato nel dettaglio racconta una storia di adattamento e solidità.