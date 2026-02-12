Alle Olimpiadi di Milano Cortina un omaggio all' arte artigiana veneziana | VIDEO

Alle Olimpiadi di Milano Cortina, l’artigianato veneziano avrà un ruolo speciale. I suoni di uno squero, il laboratorio tradizionale per le gondole, saranno la colonna sonora degli eventi collaterali delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. Un omaggio alla maestria artigiana che si farà sentire durante tutta la manifestazione.

L'evento è previsto il 15 febbraio prossimo a Casa Veneto, lo spazio istituzionale allestito dalla Regione Veneto nel centro di Cortina, che oltre a essere il quartier generale per tutti i media presenti, ospiterà questa presentazione internazionale delle eccellenze regionali legate all'artigianato. Artigianato che oggi è e rappresenta uno dei più potenti motori del Pil veneto, visto che oltre l'80% delle imprese sono artigiane. Il video, inoltre, sarà proiettato anche il 13 marzo a Verona per le cerimonie delle Paralimpiadi Invernali, in questo caso con un evento pubblico ad hoc dedicato ai valori olimpici e paralimpici.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Milano Cortina Raffaella Carrà, l’omaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina Questa mattina, a Milano, si è tenuto un omaggio dedicato a Raffaella Carrà, a due anni dalla sua scomparsa. Swatch rende omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina con due orologi da collezione Swatch ha presentato due orologi speciali per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ormai vicini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 12 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici 2026: dalle vette africane a Milano-Cortina; Milano Cortina 2026, guida ragionata agli eventi: per non perdere nulla delle Olimpiadi. Brignone, che impresa in SuperG: è medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano CortinaL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it Il messaggio di Heraskevych dopo la squalifica alle Olimpiadi Milano-Cortina: «Uniti siamo più forti»L’ atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych ha ringraziato pubblicamente i suoi connazionali per il sostegno ricevuto dopo essere stato squalificato da una gara dei Giochi invernali di Milano- ... video.corriere.it I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Brignone: 'Ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene. 'Oggi ero tranquilla e ho cercato di fare le curve più veloce possibile'. #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.