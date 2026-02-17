Artemida Experience ha deciso di aprire al pubblico la mostra “Artemida Art Expo” il 16 marzo alle 18, perché vuole condividere le sue ultime creazioni con gli appassionati d’arte. La mostra si terrà presso il centro culturale nel cuore della città, attirando visitatori provenienti da tutta la regione.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Artemida Experience è entusiasta di annunciare l’apertura al pubblico della mostra “Artemida Art Expo” il 16 marzo, dalle ore 18.00. L’esposizione rimarrà visitabile fino al 28 marzo, invitando il pubblico ad esplorare un insieme di espressioni e visioni creative diverse, attraverso opere d’arte e oggetti di design.“Artemida Art Expo” si afferma come un evento chiave nel panorama dell'arte contemporanea, dedicato alla valorizzazione e promozione delle opere dei suoi artisti partecipanti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sicurezza energetica e infrastrutture, a Piacenza Expo torna Pipeline & Gas ExpoQuesta mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo.

Formazione, Programma GOL: Barberis (Expo Training), “Lombardia modello positivo, a Expo Training sezione per inclusione detenuti”La Regione Lombardia si distingue ancora una volta con il suo Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, conosciuto come GOL.

New Year Art Expo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.