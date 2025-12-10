Arteta conferma Declan Rice tra i dispersi per la sfida del Club Brugge
Mikel Arteta ha ufficialmente annunciato che Declan Rice sarà assente nella prossima partita di Champions League dell'Arsenal contro il Club Brugge. La notizia conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, suscitando interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ecco i dettagli sulla situazione del centrocampista inglese in vista della sfida europea.
2025-12-10 01:01:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha confermato che Declan Rice sarà nella lista dei giocatori assenti per la partita di Champions League dei Gunners contro il Club Brugge mercoledì. La squadra di Arteta è attualmente in testa alla classifica delle 36 squadre e rimane l’unica squadra nella competizione ad avere un record del 100% finora in questa stagione, battendo squadre del calibro di Bayern Monaco e Atletico Madrid. La squadra, tuttavia, dovrà fare a meno di Rice per la partita di domani, con l’influente centrocampista inglese che soffre di un malore e, tra i tanti giocatori, che non hanno fatto la trasferta in Belgio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Arsenal, momento magico per i ragazzi di Arteta: la concorrenza sta consentendo di alzare il livello. E la vittoria contro il Bayern Monaco è la conferma
Arsenal, Arteta fa la conta: "Rice, Trossard e Saliba out, Gabriel Jesus inserito in lista Uefa" - Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei Gunners contro il Club Brugge, in Belgio. tuttomercatoweb.com scrive
