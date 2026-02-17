Il Comune ha acquisito un’area della Franco Tosi per realizzare un nuovo accesso alla stazione. Attualmente, questa zona si trova all’interno del sito industriale, ma diventerà proprietà pubblica. La strada, lunga circa 300 metri, seguirà il tracciato della vecchia linea ferroviaria e collegherà via San Michele del Carso a piazza Enrico Butti, di fronte alla stazione. Questa modifica potrebbe migliorare la circolazione, offrendo un’alternativa al traffico ormai troppo intenso nel centro città.

Diventerà presto di proprietà comunale un’area oggi all’interno della Franco Tosi che mostrerà la sua reale utilità solo quando, in un futuro non ancora definito, si potrà procedere con la realizzazione della nuova strada di collegamento che, seguendo il tracciato della linea ferroviaria, metterà in comunicazione via san Michele del Carso e piazza Enrico Butti, proprio di fronte alla stazione ferroviaria cittadina, creando i presupposti per una viabilità alternativa a quella oggi in uso e ormai congestionata. Nel contesto dell’espansione delle attività industriali di Franco Tosi Meccanica, infatti, il Comune ha approvato lo schema di convenzione relativo alla costruzione del nuovo impianto di collaudo dei compressori della storica azienda, ottenendo come beneficio pubblico la già citata area di circa 2mila metri quadrati lungo la linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivo in stazione agevolato. Acquisita un’area della Tosi: diventerà la strada d’accesso

La giunta di Ferrara ha approvato la fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area Ex Amga, che diventerà un nuovo accesso per le Mura.

L’area sotto il Ponte della Musica, nel quartiere Flaminio, è stata recentemente acquisita dal municipio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.