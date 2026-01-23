L’area sotto il Ponte della Musica è stata acquisita dal municipio Adesso si pensa al restyling

L’area sotto il Ponte della Musica, nel quartiere Flaminio, è stata recentemente acquisita dal municipio. Dopo quattro anni e mezzo dalla promessa di riqualificazione fatta da Roberto Gualtieri durante la campagna elettorale, si inizia ora a pensare a un intervento di restyling per migliorare decoro e fruibilità di questa zona. La gestione pubblica apre nuove possibilità per un intervento di valorizzazione e riqualificazione dell’area.

Sono passati quattro anni e mezzo da quando, in campagna elettorale, Roberto Gualtieri promise decoro e pulizia per l'area che si trova sotto al ponte della Musica "Armando Trovajoli", dal lato del quartiere Flaminio. Il 22 gennaio, finalmente, è stato raggiunto un primo fondamentale obiettivo.

