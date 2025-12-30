Ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno | quattro uomini denunciati dai Carabinieri
Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Ravenna hanno intensificato i controlli nel territorio, denunciando quattro uomini per ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno. Sono state anche ritirate diverse patenti, nell’ambito di un’operazione volta a garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell'ordine nel mantenere l’ordine e prevenire comportamenti illeciti durante il periodo festivo.
Denunce e ritiri di patente nel Ravennate. In occasione delle festività natalizie, il Comando provinciale dei carabinieri di Ravenna ha attuato un dispositivo di controllo straordinario del territorio. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di massima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
