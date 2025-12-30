Ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno | quattro uomini denunciati dai Carabinieri

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Ravenna hanno intensificato i controlli nel territorio, denunciando quattro uomini per ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno. Sono state anche ritirate diverse patenti, nell’ambito di un’operazione volta a garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell'ordine nel mantenere l’ordine e prevenire comportamenti illeciti durante il periodo festivo.

