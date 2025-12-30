Ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno | quattro uomini denunciati dai Carabinieri

Da ravennatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, i Carabinieri di Ravenna hanno intensificato i controlli nel territorio, denunciando quattro uomini per ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno. Sono state anche ritirate diverse patenti, nell’ambito di un’operazione volta a garantire la sicurezza pubblica. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell'ordine nel mantenere l’ordine e prevenire comportamenti illeciti durante il periodo festivo.

Denunce e ritiri di patente nel Ravennate. In occasione delle festività natalizie, il Comando provinciale dei carabinieri di Ravenna ha attuato un dispositivo di controllo straordinario del territorio. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di massima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno quattro uomini denunciati dai carabinieri

© Ravennatoday.it - Ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno: quattro uomini denunciati dai Carabinieri

Leggi anche: Como, lancio di bicchieri e caos in un bar di via Leoni: tre uomini denunciati per ubriachezza molesta

Leggi anche: Quattro giovani vandalizzano un'ambulanza in servizio a Milano, denunciati dai carabinieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.