Durante le premiazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni atleti si sono lamentati perché le medaglie si sono rotte o danneggiate subito dopo averle ricevute. La notizia ha fatto discutere, e ora si cerca di capire cosa sia successo davvero.

C’è un caso medaglie nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che sono in corso di svolgimento. Alcuni atleti, infatti, si sono lamentati che queste rischiano di rompersi o di andare smarrite in quante legate a un laccetto poco stabile. Sono già diversi gli episodi in cui i freschi vincitori hanno confessato di aver avuto problemi con il premio appena vinto. Le medaglie di Milano-Cortina 2026 si rompono Le medaglie si danneggiano, si rompono e in alcuni casi si smarriscono. È questo il grido d’allarme lanciato da alcuni atleti freschi vincitori degli allori che sono messi in palio durante i Giochi Olimpici invernali in corso di svolgimento a Milano e Cortina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Medaglie rotte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'allarme degli atleti dopo le premiazioni

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alcune medaglie sono cadute a terra.

