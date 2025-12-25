Il TAS, Tribunale arbitrale dello sport, lo scorso 2 dicembre aveva annullato la messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di prendere parte alle qualificazioni ed, eventualmente, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale. La FIS, Federazione Internazionale sci e snowboard, nella giornata di ieri ha aggiornato l’ elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a partecipare alle qualificazioni olimpiche in qualità di Atleti Individuali Neutrali. Dal 2 dicembre, infatti, russi e bielorussi hanno potuto fare richiesta alla FIS dello status di atleti individuali neutrali, ed alcune richieste sono state accolte, per quegli atleti che soddisfano i criteri decisi dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, la FIS aggiorna l’elenco degli atleti neutrali abilitati a prendere parte alle qualificazioni

