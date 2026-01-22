paci e baglioni raccontano la storia della uno bianca

Paci e Baglioni ripercorrono la vicenda della Uno Bianca, la banda criminale che tra il 1987 e il 1994 ha seminato paura tra Romagna, Marche e Bologna. Un episodio oscuro della storia italiana, conclusosi con l’arresto dei responsabili. Questa narrazione fornisce un’analisi dettagliata di un periodo segnato da violenza e ingiustizia, offrendo uno sguardo obiettivo sui fatti e le ripercussioni di quegli anni.

Una storia nera. La banda della Uno bianca ha insanguinato la Romagna, le Marche e Bologna nel corso di sette anni, dal 1987 al 1994, quando i criminali furono assicurati alla giustizia. 24 morti, 102 feriti. 73 rapine, più 19 tentate. Banche, supermercati, uffici postali, distributori di carburante, caselli autostradali, un’armeria. Una storia che ha sconvolto l’intero Paese di cui parleranno gli uomini che, con le loro indagini e la loro tenacia, hanno fermato questa scia di sangue: l’incontro si terrà domani, alle 20,30, nella sala convegni dell’hotel Kursaal di Cattolica. I giornalisti Gigi Riva e Benedetta Cicognani intervistano il magistrato Daniele Paci e il poliziotto Luciano Baglioni, i protagonisti della lunga caccia che ha individuato e arrestato la banda degli assassini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca: dalle rapine all’ergastolo, come Baglioni e Costanza chiusero il cerchio.

'La storia nera della banda della Uno bianca'. Un incontro con Paci e BaglioniLa banda della Uno bianca ha insanguinato la Romagna, le Marche e Bologna nel corso di sette anni, dal 1987 al 1994, quando i criminali sono stati finalmente assicurati alla giustizia. 24 morti, 102 f ... newsrimini.it

Venerdì 23 gennaio alle ore 20,30 interviste al magistrato Daniele Paci e al poliziotto Luciano Baglioni - facebook.com facebook