La mostra su Fattori e quei legami con il Barone di ferro

La mostra su Giovanni Fattori a Villa Mimbelli a Livorno approfondisce il rapporto tra l'artista e la città di Siena, evidenziando le influenze e le radici del suo percorso artistico. In esposizione opere significative e documenti storici, offrendo una panoramica completa del suo legame con il contesto culturale toscano. La rassegna, aperta fino all’11 gennaio, invita a riscoprire un importante capitolo della pittura italiana dell’Ottocento.

C'è tanto di Siena nella bellissima mostra sull'artista Giovanni Fattori in corso a Villa Mimbelli a Livorno, sino all'11 gennaio. Ci riferiamo in particolare alle tematiche militari, tra quelle principali affrontate dal massimo esponente dei Macchiaioli. Questo il motivo, spiegato della direzione dello stesso Museo Civico Giovanni Fattori (Comune di Livorno): nel settembre del 1859 fu indetto da Bettino Ricasoli, allora ministro degli Interni del Governo provvisorio della Toscana, un pubblico concorso d'arte per la realizzazione di opere di tema storico-risorgimentale. Ricordiamo che Bettino Ricasoli, il Barone di Ferro poi protagonista dell'unità italiana nel 1861, era titolare del Castello di Brolio e coniò pure la magica formula del vino Chianti.

