Lorenzo Sonego rinuncia al torneo di Buenos Aires | la pattuglia italiana si assottiglia in Argentina

Lorenzo Sonego ha deciso di non partecipare al torneo di Buenos Aires. La sua assenza riduce ulteriormente la presenza italiana in campo, che già si prevedeva minima per questa tappa del “swing sudamericano”. La competizione si svolgerà dal 9 al 15 febbraio sulla terra rossa argentina, ma Sonego ha preferito dare forfait, lasciando spazio a altri tennisti italiani.

Dal 9 al 15 febbraio, sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina), prenderà il via il cosiddetto “swing sudamericano”. Oltre all’appuntamento argentino, il programma prevede anche gli eventi di Rio de Janeiro (Brasile) e Santiago (Cile). Una sequenza di impegni che avrebbe dovuto vedere protagonisti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma che invece si svilupperà in modo diverso. Il toscano, infortunatosi nei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic e costretto al ritiro quando si trovava avanti due set a zero, ha annunciato che non prenderà parte alla trasferta sudamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego ha annunciato la sua rinuncia al torneo di Auckland, in Nuova Zelanda, che si svolgerà dal 12 gennaio.

Ultime notizie su Lorenzo Sonego

