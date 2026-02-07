Questa settimana a Buenos Aires parte il torneo ATP Argentina Open, uno degli eventi più antichi e prestigiosi del circuito. Darderi e Berrettini sono tra i favoriti e scendono in campo già da lunedì. Il torneo, che si gioca sulla terra battuta, attira sempre molti spettatori e appassionati, pronti a vedere i grandi della racchetta sfidarsi sulla storica terra rossa della capitale argentina.

Uno dei tornei più ricchi di storia nell’ambito degli ATP 250 è pronto ad andare in scena da lunedì. Si tratta di quello di Buenos Aires, l’Argentina Open, frequentato e vinto da un po’ tutti i grandi della terra rossa. Una storia, questa, partita nel 1927, e che dunque sta per toccare il centenario. Il tutto attraverso anni in cui, tra gli italiani, hanno vinto Giorgio De Stefani, Nicola Pietrangeli (2 volte) e Marco Cecchinato. Nel mezzo tantissimi grandi: Fred Perry, Frank Parker, Jaroslav Drobny, Manolo Santana, Roy Emerson, Guillermo Vilas (8 volte), Ivan Lendl, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentina

Approfondimenti su Buenos Aires Torneo

Lorenzo Sonego ha deciso di non partecipare al torneo di Buenos Aires.

A Auckland, il tabellone ATP 2026 si apre con Luciano Darderi come unico rappresentante italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Buenos Aires Torneo

Argomenti discussi: ATP Buenos Aires, il tabellone: 4 italiani nelle qualificazioni; Tennisti italiani in campo nei tornei ATP di Buenos Aires, Dallas e Rotterdam: la situazione aggiornata dopo i ritiri di Musetti e Arnaldi; Quando si giocherà la semifinale Sinner-Djokovic? Il programma; Tabellone ATP Montpellier 2026: Auger-Aliassime, Wawrinka e Cobolli, presenti.

Tabellone ATP Buenos Aires 2026: Darderi e Berrettini al via nello storico torneo della capitale argentinaUno dei tornei più ricchi di storia nell’ambito degli ATP 250 è pronto ad andare in scena da lunedì. Si tratta di quello di Buenos Aires, l’Argentina Open, frequentato e vinto da un po’ tutti i grandi ... oasport.it

Qualificazioni ATP Buenos Aires 2026: Cecchinato e Passaro al turno decisivoATP Buenos Aires 2026: Marco Cecchinato e Francesco Passaro sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni. Si affronteranno ... spaziotennis.com

ATP 250 Buenos Aires: Berrettini e Darderi pronti a dare battaglia Sulla terra rossa argentina di Buenos Aires è tutto pronto per una settimana di grande tennis con due protagonisti d'eccezione: Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Purtroppo la spedi facebook

Migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires in #Argentina per chiedere un intervento immediato del governo contro gli enormi incendi che stanno devastando la #Patagonia x.com