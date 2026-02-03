Nuovo stadio avviato l' iter per l' esproprio dei campini Diventeranno un parcheggio

Sono iniziati i lavori per trasformare i Campini in un parcheggio. L’iter per l’esproprio è stato avviato, e presto il terreno dell’antistadio cambierà destino. Per anni, quei campi sono stati il punto di incontro tra la squadra e i tifosi, ma ora il progetto prevede di togliere spazio alle vecchie strutture per lasciare spazio ai veicoli. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi vede in questa scelta un passo avanti e chi invece si oppone alla perdita di un simbolo storico.

I due campini dell'antistadio hanno rappresentato per molti anni l'anello di congiunzione fra squadra e tifosi. I calciatori si cambiavano all'interno del Comunale, poi attraversavano viale Gramsci per allenarsi al Mario Lebole, traslocando al Guerrino Zampolin quando si verificavano contingenze particolari. Gli sportivi se ne stavano di qua dalla rete per osservare, applaudire, borbottare e dibattere su partite e risultati. Quest'abitudine si è rarefatta nell'ultimo periodo, da quando l'Arezzo ha traslocato nel nuovo quartier generale di Rigutino. Ma anche prima non erano mancati i contrattempi e quello dei campini, perlomeno dal 2010 in avanti, è sempre stato un destino in bilico.

