Arengo udinese e Consiglio regionale per una cultura partecipativa

L’incontro tra l’Arengo udinese e il Consiglio regionale è avvenuto per discutere di come coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche. La riunione si è concentrata sulla possibilità di creare spazi di partecipazione più aperti, coinvolgendo anche i residenti delle zone più periferiche. Durante l’appuntamento, si sono scambiate idee su nuovi strumenti per ascoltare meglio le opinioni dei cittadini e rafforzare il senso di comunità.

Cordiale incontro tra rappresentanza dell'Assemblea popolare di Udine e presidenza consiliare del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 11 febbraio 2026, una delegazione dell'Arengo udinese contemporaneo, costituita dal camerarius presidente prof. Alberto Travain e dai procuratores garanti prof.ssa Renata Capria D'Aronco e dott.ssa Maria Luisa Ranzato, ha avuto incontro ufficiale con il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia avv. Mauro Bordin a Udine, presso locale sede consiliare. Si è trattato di visita di cortesia, facente seguito al decennale del rinnovato congresso partecipativo della Capitale del Friuli Storico, così strutturato dal Patriarca Bertrando intorno al 1340, abolito nel 1513 per volontà della Serenissima e rivisitato nel 2015 dallo stesso prof.