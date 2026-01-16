La cultura della donazione e del trapianto | convegno al Consiglio regionale

Il convegno “La cultura della donazione e del trapianto: conoscenza, solidarietà e vita” si terrà venerdì 23 gennaio nella Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria. L’evento approfondisce temi legati alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, promuovendo una maggiore consapevolezza e collaborazione tra cittadini e istituzioni. Un’occasione per riflettere sull’importanza di un atteggiamento informato e responsabile in ambito sanitario.

"La cultura della donazione e del trapianto: conoscenza, solidarietà e vita". Questo il titolo del convegno in programma venerdì 23 gennaio nella Sala Federica Monteleone, Consiglio Regionale della Calabria. Attraverso il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo sanitario, istituzionale e associativo, l'evento mira a valorizzare le esperienze maturate nel sistema trapiantologico regionale, mettendo in luce il ruolo centrale della collaborazione tra le diverse componenti della rete e l'importanza della sensibilizzazione della comunità. Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti, accoglienza e distribuzione del materiale informativo.

