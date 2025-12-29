Verbali e delibere 2025 dell’Arengo udinese depositati in Comune | entra nel vivo il mandato Travain alla guida del congresso civico
I verbali e le delibere del 2025 dell’Arengo udinese sono stati depositati presso il Comune, segnando l’avvio ufficiale del mandato di Travain come presidente del congresso civico. Lunedì 29 dicembre 2025, con la presenza dei procuratores assembleari, prof.ssa Renata Capria D’Aronco e dott. [nome non specificato], si è dato il via alle attività ufficiali del nuovo mandato.
Lunedì 29 dicembre 2025, accompagnato dai due “procuratores” assembleari prof.ssa Renata Capria D’Aronco e dott.ssa Maria Luisa Ranzato, presidente ovvero “camerarius”, “cameraro” o “cjamerâr” dell’Arengo udinese contemporaneo, il congresso civico partecipativo della cittadinanza del capoluogo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
