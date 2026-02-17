Area B Milano | lo stop per le moto Euro 2 ed Euro 3 rimandato a ottobre 2027

La decisione della Giunta comunale meneghina è scaturita da un'analisi approfondita dell'attuale parco circolante. Tutti i divieti già in vigore e le prossime scadenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Moto in Area B e C Divieti rinviati al 2027La Giunta comunale di Milano ha deciso di rinviare al 2027 l’applicazione delle nuove restrizioni su moto e ciclomotori nelle aree B e C, una scelta motivata dal bisogno di dare più tempo ai cittadini per adeguarsi ai divieti.

Stop ai veicoli euro 1 e euro 4 (diesel): scattano le misure antinquinamento in provincia di ComoIn provincia di Como, sono state adottate misure temporanee di primo livello per contrastare l’inquinamento atmosferico.

