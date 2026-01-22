Stop ai veicoli euro 1 e euro 4 diesel | scattano le misure antinquinamento in provincia di Como

In provincia di Como, sono state adottate misure temporanee di primo livello per contrastare l’inquinamento atmosferico. Dopo aver superato per due giorni consecutivi i limiti di legge delle polveri sottili, è stato deciso di sospendere la circolazione dei veicoli diesel Euro 1 e Euro 4. Queste restrizioni mirano a migliorare la qualità dell’aria e a tutelare la salute dei cittadini, in conformità alle normative ambientali vigenti.

Superati per due giorni consecutivi i limiti di legge delle polveri sottili, in provincia di Como entrano in vigore le misure temporanee antinquinamento di primo livello. A certificarlo sono i dati registrati da Arpa Lombardia nella giornata di mercoledì 21 gennaio, che hanno evidenziato il.

