moto in area b e c divieti rinviati al 2027

La Giunta comunale di Milano ha deciso di rinviare al 2027 l’applicazione delle nuove restrizioni su moto e ciclomotori nelle aree B e C, una scelta motivata dal bisogno di dare più tempo ai cittadini per adeguarsi ai divieti. I provvedimenti, approvati ieri, coinvolgono principalmente i veicoli più inquinanti e sono stati modificati per evitare disagi improvvisi, soprattutto nelle zone più trafficate. A differenza di quanto inizialmente previsto, la delibera specifica che i divieti entreranno in vigore fra due anni, dando così spazio a un periodo di transizione più lungo.

Sono due i provvedimenti approvati ieri dalla Giunta comunale relativi alla circolazione di moto e ciclomotori in città. Il primo era atteso perché è stato già varato negli anni scorsi e lo stesso sindaco Giuseppe Sala aveva fatto sapere che sarebbe stato riproposto: si tratta del rinvio al primo ottobre del 2027 dell’entrata in vigore del divieto di accesso e circolazione in Area B e in Area C di moto e ciclomotori a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. "La scelta – si spiega nella nota diramata dal Comune – è scaturita dall’analisi del parco circolante che ha subìto sostanziali variazioni rispetto alle previsioni originarie, in misura tale da consentire la modifica approvata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano, i divieti di circolazione per moto e scooter nelle aree B e C potrebbero essere rinviati.

La Lega si prepara a chiedere un ulteriore rinvio sui divieti alle moto, con oltre 60.

