Arbëreshë di Cosenza | romanzo e viaggio nel Pollino per riscoprire una lingua e cultura secolari

Arbëreshë di Cosenza, a causa di un evento culturale, portano in scena un romanzo e un viaggio nel Pollino per riscoprire le proprie radici secolari. La città si anima con iniziative che coinvolgono gli abitanti e i visitatori, offrendo un’occasione per conoscere da vicino la lingua e le tradizioni di queste comunità. Durante l’evento, si terranno letture, spettacoli e passeggiate tra i boschi del parco, dove si conserva ancora il ricordo di antichi usi e costumi.

Cosenza riscopre le radici Arbëreshë: un romanzo e un viaggio nel cuore del Pollino. Cosenza si prepara ad accogliere un evento che celebra un patrimonio culturale unico: l'identità e la lingua degli Arbëreshë, le comunità di origine albanese insediatesi in Calabria secoli fa. Sabato 21 febbraio, Palazzo della Provincia ospiterà il finissage del tour calabrese del romanzo "Il Ghiegghio e il lupo" di Salvatore Franco, un'opera che intreccia paesaggi del Parco Nazionale del Pollino e tradizioni di un popolo che ha saputo conservare la propria storia. Un progetto nato dal successo alla BIT di Milano. Argomenti discussi: Alla BIT di Milano, Edizioni Beroe racconta le radici arbëreshë del Parco nazionale del Pollino; Alla Bit di Milano il Pollino racconta le radici arbëreshë con il libro Il Ghiegghio e il lupo. Alla BIT di Milano, Edizioni Beroe racconta le radici arbëreshë del Parco nazionale del PollinoLo stand della Regione Calabria allestito all'interno della Borsa Internazionale del Turismo ha accolto il debutto del nuovo romanzo scritto da Salvatore ...