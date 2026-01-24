Favara Avs-Sinistra italiana invita a partecipare ai bandi di mobilità del Comune
Avs-Sinistra italiana a Favara invita i cittadini a partecipare ai bandi di mobilità del Comune. Vincenzo Cassaro e Pasquale Cucchiara sottolineano come la partecipazione attiva possa contribuire a rafforzare la comunità locale e promuovere un’amministrazione più efficace. La partecipazione ai bandi rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera impegnarsi nel miglioramento della città e delle sue istituzioni.
“Partecipare oggi significa anche rivendicare un Comune più forte domani”, lo dicono Vincenzo Cassaro, segretario cittadino di Avs-Sinistra italiana, e il consigliere comunale Pasquale Cucchiara, commentando la pubblicazione dei nuovi bandi di mobilità esterna del Comune di Favara.I due esponenti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti discussi: AVS – SI, Circolo S. Bongiorno, in merito alla polemica sui riscaldamenti in alcuni plessi scolastici.
Sinistra Italiana Favara, interviene in merito alla polemica sui riscaldamenti dei plessi scolastici G. Guarino e Mendola-VaccaroScriviamo solo adesso perché i bambini e le bambine sono finalmente rientrati a scuola al calduccio, cosa che avrebbe potuto e dovuto avvenire già da lunedì. Riteniamo innanzitutto necessario ... canicattiweb.com
Nel fine settimana si è tenuta a Caltagirone la convention di Cateno De Luca alla quale, tra le forze del fronte progressista, solo Alleanza Verdi Sinistra e Controcorrente non hanno partecipato. Le ragioni Basta leggere una delle tante dichiarazioni di De Luc - facebook.com facebook
