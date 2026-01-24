Favara Avs-Sinistra italiana invita a partecipare ai bandi di mobilità del Comune

Avs-Sinistra italiana a Favara invita i cittadini a partecipare ai bandi di mobilità del Comune. Vincenzo Cassaro e Pasquale Cucchiara sottolineano come la partecipazione attiva possa contribuire a rafforzare la comunità locale e promuovere un’amministrazione più efficace. La partecipazione ai bandi rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera impegnarsi nel miglioramento della città e delle sue istituzioni.

