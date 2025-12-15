Famiglia nel bosco AVS presenta Interrogazione | I bambini non conoscono l’alfabeto esami di idoneità solo nelle scuole pubbliche

Il dibattito sull’istruzione domiciliare si intensifica dopo la pubblicazione di una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che conferma la regolarità dell’educazione dei figli di una famiglia rurale in Abruzzo. L’AVS presenta un’interrogazione sollevando questioni riguardanti la conoscenza dell’alfabeto e le modalità di verifica dell’idoneità scolastica.

Quando lo scorso 24 novembre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota per confermare la regolarità dell’istruzione domiciliare seguita dai figli di una famiglia insediata in un’area rurale dell’Abruzzo, il contesto era già infiammato da polemiche. L’iniziativa arrivava in un momento in cui, su altri fronti, si parlava dell’intervento di ispettori presso il Tribunale dell’Aquila, ipotesi ventilata da esponenti del Governo, tra cui il Ministro della Giustizia Nordio e la Presidente del Consiglio Meloni. Sulla questione è intervenuta Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, con una Interrogazione parlamentare. Orizzontescuola.it

Zoom - La famiglia che vive nel bosco: l’ultima intervista prima dell’allontanamento dei figli

Famiglia nel bosco, aggiornamenti preoccupanti: la tutrice parla dei bambini - Famiglia nel bosco: istruzione, socializzazione e monitoraggio dei bambini al centro delle decisioni del tribunale. notizie.it