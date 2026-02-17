Apple Silicon | macOS 27 stop definitivo app Intel Rosetta 2 dismessa utenti verso nuova era software

Apple ha annunciato che con l'arrivo di macOS 27 terminerà il supporto alle applicazioni Intel. Questa decisione deriva dalla volontà di spingere gli utenti verso le nuove app ottimizzate per i processori Apple Silicon. A partire dalla versione 27 del sistema operativo, infatti, Rosetta 2 verrà eliminata, lasciando senza più compatibilità le vecchie applicazioni sviluppate per Intel. Molti utenti si preparano a cambiare le loro abitudini, dato che il passaggio sarà rapido con il lancio di macOS 26 previsto nei prossimi mesi.

L’Ultimatum di Apple: macOS 27 Segnerà la Fine del Supporto per le App Intel. Con il rilascio imminente di macOS 26.4, Apple avvisa i suoi utenti di un cambiamento epocale: la prossima versione principale del sistema operativo, macOS 27, non supporterà più le applicazioni progettate per processori Intel. Questa decisione, annunciata attraverso un avviso integrato nella beta di macOS 26.4, segna la conclusione di una transizione iniziata nel 2020 con l’introduzione dei chip Apple Silicon e avrà un impatto significativo su chi ancora utilizza software legacy. L’aggiornamento, attualmente in fase di test per gli sviluppatori, preannuncia la fine del supporto per Rosetta 2, la tecnologia che ha finora permesso di colmare il divario tra le vecchie e le nuove architetture.🔗 Leggi su Ameve.eu

