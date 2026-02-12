Apple aggiorna iOS e macOS per una vulnerabilità zero-day

Apple ha rilasciato subito aggiornamenti per iOS, iPadOS e macOS dopo aver scoperto una vulnerabilità zero-day. La falla era già stata sfruttata da hacker per attaccare alcuni utenti, anche se in modo limitato. L’azienda di Cupertino invita tutti a installare subito le nuove versioni del sistema operativo per proteggersi.

Apple corre una vulnerabilità zero-day: attacchi mirati e allerta sicurezza globale. Apple ha rilasciato aggiornamenti urgenti per iOS, iPadOS e macOS per chiudere una vulnerabilità zero-day sfruttata da aggressori che hanno preso di mira un numero limitato di individui. La falla, denominata CVE-2026-20700, risiede nel componente Dynamic Link Editor (dyld) e permette l’esecuzione di codice arbitrario sui dispositivi compromessi. La scoperta e la rapida risposta di Apple sottolineano la crescente sofisticazione delle minacce informatiche e la necessità di una vigilanza costante. Una falla nel cuore del sistema operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

