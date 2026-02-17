Appennino set di un film sulla Resistenza | Cisco esordisce come attore in Se venisse anche l’inferno uscita 2026
Le riprese del film sulla Resistenza, intitolato “Se venisse anche l’inferno”, si sono concluse sull’Appennino, dove il regista ha scelto di ambientare la storia ambientata nell’inverno del 1944. Durante le riprese, l’attore Cisco ha debuttato sul grande schermo interpretando un partigiano solitario, aggiungendo un tocco di autenticità alla narrazione. La scena finale è stata girata tra i boschi coperti di neve, creando un’atmosfera intensa e realistica.
Ciak sull’Appennino: Terminate le riprese del film sulla Resistenza “Se venisse anche l’inferno”. Si è conclusa la fase di riprese del film “Se venisse anche l’inferno”, un’opera che racconta la storia di un partigiano solitario durante l’inverno del 1944. Il set, diretto da Samuele Rossi, ha visto il suo ultimo atto sull’Appennino modenese, a Fanano, dopo aver toccato anche la Valle d’Aosta e la Toscana. L’uscita nelle sale è prevista per l’autunno del 2026. Un Inverno di Solitudine tra le Montagne. Le ultime scene del film sono state girate in condizioni ambientali impegnative, tra i duemila metri del comune di Doues, in Valle d’Aosta, e oltre i mille metri di altitudine sull’Appennino tosco-emiliano, a Fanano.🔗 Leggi su Ameve.eu
