i 5 film in uscita nel 2026 destinati a dettare tendenza anche in fatto di moda

Nel 2026, cinque nuovi film promettono di influenzare le tendenze moda tanto quanto la scena cinematografica. Oltre a un cast di rilievo, questi titoli si distinguono per i loro costumi accuratamente curati, destinati a catturare l’interesse di appassionati e professionisti del settore. Un'occasione per osservare come il cinema possa essere fonte di ispirazione anche nel mondo dello stile e dell’eleganza.

Se abbiamo già avuto modo di sbirciare i look di Miranda Priestly e Andy Sachs, complice il fatto che molte delle riprese del lungometraggio si sono svolte in esterna, anche per le vie di Milano la scorsa Fashion Week, solo di recente è stata condivisa un'anteprima del guardaroba di Margot Robbie in Cime tempestose. Che ha scatenato un acceso dibattito in rete, tra chi lo apprezza e chi, al contrario, critica la scelta di non rispettare lo stile dell'epoca in cui il romanzo è ambientato. A dimostrazione che gli abiti, sullo schermo, sono importanti tanto quanto la performance di chi li indossa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Disclosure Day è il nuovo film sugli alieni di Steven Spielberg. Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth nel thriller in uscita nel 2026Disclosure Day è il nuovo film di Steven Spielberg del 2026, un thriller che affronta il tema degli alieni.

