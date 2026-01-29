Tony Effe debutta sul grande schermo con il film di Eros Puglielli

Per il rapper è la prima volta su un set cinematografico. «Non me lo sarei mai immaginato», dichiara durante la conferenza stampa del film, che uscirà nelle sale il 5 febbraio, «mi sono divertito: sul set fumavo e dormivo. Inoltre la mia ragazza era incinta (Giulia De Lellis, ndr), quindi ho dovuto gestire le due cose. È stato un momento particolare della mia vita». Come alcuni dei suoi colleghi, per esempio Leo Gassmann e Levante, anche Tony Effe si è buttato nel mondo della recitazione. «Mi sento a suo agio», ammette il cantante che lo scorso anno aveva portato a Sanremo la canzone Damme ‘na mano, «mi è capitato anche di recitare da bambino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tony Effe esordisce come attore in Agata Christian - Delitto sulle nevi: «Non me lo sarei mai immaginato, sul set fumavo e dormivo, mentre la mia ragazza era incinta. Ora sogno un ruolo da cattivo»

Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film.

