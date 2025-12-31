Tesoreria Asl Salerno gara deserta | proroga di un anno all' attuale gestore

L'ASL di Salerno ha deciso di prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2026, il servizio di tesoreria affidato all’attuale gestore. La decisione, presa tramite una proroga tecnica, garantisce la continuità dei servizi senza interruzioni, evitando la necessità di una nuova gara in un periodo di transizione. Questa misura permette di mantenere stabile la gestione finanziaria dell’ente sanitario, assicurando efficienza e affidabilità.

L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha disposto la proroga tecnica del servizio di tesoreria per ulteriori dodici mesi a partire dal primo gennaio 2026. La decisione, ratificata dal direttore generale Gennaro Sosto, si è resa necessaria per garantire la continuità operativa della gestione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

