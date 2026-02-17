Apartment building fire in Spain’s Catalonia kills 5 youths

Un incendio in un condominio di Barcellona ha causato la morte di cinque giovani e il ferimento di altri quattro. Le fiamme sono divampate durante la notte, probabilmente a causa di un cortocircuito nel sistema elettrico dell'edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare tutti. La polizia sta ancora indagando sulle cause precise dell’incendio.

MADRID, Feb 17 (Reuters) - Five people have died and four others suffered minor injuries in a fire at an apartment building in Spain's northeastern Catalonia, regional firefighters said late on Monday. According to Spanish news agency EFE, citing fire department sources, authorities believe all the deceased were young people, and some may have been underage. The blaze broke out in a storage room of a five-story building in Manlleu, a town of 21,000 in the Osona area north of Barcelona, firefighters said in a statement. For reasons still unknown, the victims were unable to escape the storage area, they added.