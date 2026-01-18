Massive fire kills 6 in Karachi destroys shopping centre

Un incendio di grandi proporzioni ha causato la morte di sei persone e ha danneggiato un centro commerciale a Karachi. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme e limitare i danni. L’incidente evidenzia le criticità legate alla sicurezza negli spazi commerciali della città. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle misure adottate per prevenire simili episodi in futuro.

KARACHI, Jan 18 (Reuters) - Firefighters in Pakistan's largest city were fighting to extinguish a massive blaze on Sunday that has killed six people and reduced parts of a shopping mall to rubble in Karachi's historic downtown. Videos showed flames rising from the building as firefighters laboured through the night to stop the fire from spreading in the dense business district. Hundreds of people had gathered around the building, including distraught store owners whose businesses had turned to ash. "When we arrived, the fire from the ground floor had spread to the upper floors, and almost the entire building was already engulfed in flames," Rescue 1122 spokesperson Hassanul Haseeb Khan told Reuters.

Le forze di sicurezza haitiane hanno preso di mira le abitazioni del noto leader criminale Jimmy "Barbecue" Cherizier, secondo fonti locali. L'operazione mira a ridurre l'influenza delle gang nella regione, colpendo i principali punti di riferimento del leader. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a migliorare la sicurezza e la stabilità nel contesto difficile di Port-au-Prince.

Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L'incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell'incendio.

