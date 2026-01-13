I pescatori sono tornati in mare Ma nelle reti c’è soltanto fango

Dopo la pausa natalizia, i pescatori di Ancona sono tornati in mare, ma purtroppo le reti sono state riempite solo di fango, compromettendo il pescato. Questa situazione evidenzia le difficoltà che affrontano quotidianamente nel loro lavoro, influenzato da condizioni ambientali che spesso ostacolano la loro attività.

Dopo la pausa natalizia i pescatori anconetani sono tornati in mare e, purtroppo per loro, il fango torna a riempire le reti e a rovinare qualsiasi pescato. Sale la protesta della marineria di Ancona per l’utilizzo, da parte di alcune imbarcazioni, delle cosiddette " reti gemelle ". Si tratta di un sistema di pesca chiamato "twin trawls" che vede due grandi reti trainate contemporaneamente da un’unica imbarcazione e mantenute aperte da un cavo centrale che porta al centro un peso per stabilizzarne la trazione. Così facendo si amplia la superficie di cattura, ma anche la pressione esercitata sul fondale marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

