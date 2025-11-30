Mare Adriatico | scoperta acqua dolce sotto il fondale marino l’oro blu a portata di mano

di Salvatore Vicedomini La crisi idrica in Italia e nel mondo è un fenomeno in cui la disponibilità di acqua non riesce ad accontentare la richiesta costante della collettività, con ripercussioni molto gravi in diversi settori delle attività umane. Questa emergenza, ormai diventata globale, non è solo limitata alle zone aride del nostro pianeta, ma può manifestarsi ovunque a causa della concomitanza di svariati fattori sia antropici che naturali, tra cui malagestione delle risorse idriche, aumento e sperpero del suo consumo oltre a periodi prolungati di siccità. Benché le scarse precipitazioni possano considerarsi temporenee, il ripetersi regolarmente e l’incremento galoppante degli eventi meteorologici estremi, possono scatenare una crisi idrica strutturale, con conseguenze che si possono ripercuotere sulla ricarica delle falde acquifere, sulla fornitura dell’acqua potabile e sull’ampiezza dei corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Ildenaro.it