Mare Adriatico | scoperta acqua dolce sotto il fondale marino l’oro blu a portata di mano
di Salvatore Vicedomini La crisi idrica in Italia e nel mondo è un fenomeno in cui la disponibilità di acqua non riesce ad accontentare la richiesta costante della collettività, con ripercussioni molto gravi in diversi settori delle attività umane. Questa emergenza, ormai diventata globale, non è solo limitata alle zone aride del nostro pianeta, ma può manifestarsi ovunque a causa della concomitanza di svariati fattori sia antropici che naturali, tra cui malagestione delle risorse idriche, aumento e sperpero del suo consumo oltre a periodi prolungati di siccità. Benché le scarse precipitazioni possano considerarsi temporenee, il ripetersi regolarmente e l’incremento galoppante degli eventi meteorologici estremi, possono scatenare una crisi idrica strutturale, con conseguenze che si possono ripercuotere sulla ricarica delle falde acquifere, sulla fornitura dell’acqua potabile e sull’ampiezza dei corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Faenzawebtv. . Il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Francesco Benevolo, in conferenza stampa di presentazione dei suoi quattro anni di mandato sul territorio, ha chiarito gli obiettivi di crescita del porto di Rav - facebook.com Vai su Facebook
"G.A.M.A. (GESTIONE ALBERGHI MARE ADRIATICO) S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Scoperta shock nell’Adriatico: il mare restituisce il cadavere di una giovane donna - Il macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi, nello specchio d’acqua antistante Torre dell’Orso. lecceprima.it scrive
Scoperta shock in mare: trovato il cadavere di una 35enne. Il figlioletto di 9 anni morto in casa - Il macabro ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi, nello specchio d’acqua antistante Torre dell’Orso. Come scrive lecceprima.it
Sotto il mare Adriatico c’è acqua dolce. Dall’Isola delle Rose ai pozzi Agip di Venezia: cosa sappiamo finora - Il focus è soprattutto sull’Alto Adriatico (Italia nord orientale), ma anche le coste romagnole potrebbero riservare ... Riporta ilrestodelcarlino.it