Antonio Luca Iorio è arrivato a Pescara e ha portato con sé un viaggio tra i sapori e le storie del vino. La sua visita non si è limitata a un semplice incontro di lavoro, ma si è trasformata in un'occasione per scoprire il cuore di questa bevanda, tra tradizioni e culture. Iorio ha condiviso con i presenti il suo amore per il vino, raccontando come questa bevanda unisca persone e territori. La sua presenza ha suscitato curiosità e interesse tra gli appassionati e gli operatori del settore.

L’arrivo a Pescara e il senso profondo del vino. La visita a Pescara di Antonio Luca Iorio non è stata una semplice presenza professionale, ma un vero viaggio culturale. Antonio Luca Iorio arriva in Abruzzo con lo sguardo di chi ha attraversato territori, cantine, storie e famiglie, portando con sé un’idea chiara: il vino non nasce in cantina, nasce prima, molto prima. Antonio Luca Iorio racconta che ogni bottiglia è una stratificazione di tempo, geologia, clima e memoria umana. La vite cresce dove il terreno lo consente, dove l’uomo ha imparato ad ascoltare la terra. Antonio Luca Iorio sottolinea che la storia del vino coincide con la storia delle civiltà: dai Fenici ai Romani, dai monasteri medievali alle moderne denominazioni.🔗 Leggi su Citypescara.com

Antonio Luca Iorio si fa notare nel panorama locale per il suo modo di parlare e di agire.

