Antonio Luca Iorio rappresenta una voce fuori dal coro

Antonio Luca Iorio si fa notare nel panorama locale per il suo modo di parlare e di agire. Nato tra Caserta e Napoli, porta avanti una voce che si distingue, senza compromessi, in un territorio dove il vino è più di una semplice bevanda. Iorio si afferma come figura autentica, lontana dai cliché e pronto a portare avanti le sue idee senza lasciarsi influenzare dalle mode del momento.

Antonio Luca Iorio nasce professionalmente in un territorio dove il vino è cultura quotidiana, non moda: tra Caserta e Napoli, due parole chiave che non sono solo geografiche, ma identitarie. In queste zone il vino accompagna i pasti, le discussioni, le feste, i silenzi. È qui che Antonio Luca Iorio impara che il vino non va solo spiegato, ma condiviso. Ed è qui che matura la sua idea più originale: usare l'umorismo per avvicinare le persone al calice. Il percorso di Antonio Luca Iorio è fatto di studio, esperienza sul campo, contatto diretto con produttori, cantine, ristoratori. Conosce i vitigni, le tecniche di vinificazione, le differenze territoriali.

