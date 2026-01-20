Asl Brindisi torna la rubrica sulla Sicurezza alimentare e antibiotico resistenza

La Asl Brindisi riavvia la rubrica sulla sicurezza alimentare e la resistenza agli antibiotici, un'iniziativa promossa dalla UOSD Sicurezza alimentare e antibiotico resistenza del Dipartimento di Prevenzione. Questa iniziativa, avviata cinque anni fa da Alberta Natola, mira a fornire informazioni aggiornate e affidabili su tematiche di salute pubblica legate all’alimentazione e all’uso degli antibiotici.

