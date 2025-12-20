Il CONI celebra Ranieri | le parole del senior advisor sul Premio Italiani nel mondo

Il CONI rende omaggio a Claudio Ranieri, riconoscendone l’importante contributo nel panorama sportivo italiano e internazionale. Questa mattina, il senior advisor ha ricevuto un nuovo prestigioso premio, testimonianza della sua lunga e significativa carriera. È un riconoscimento che sottolinea il valore del suo impegno e della sua dedizione allo sport. Il CONI celebra Ranieri: le parole del senior advisor sul Premio “Italiani nel mondo”

Nella mattinata di oggi Claudio Ranieri ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento della sua straordinaria e longevissima carriera. Il CONI lo ha infatti insignito del neonato Premio " Italiani nel mondo ", volto a celebrare le persone che hanno portato in alto il nome dell'Italia al di fuori dei confini nazionali. Il premio e la cerimonia. Il riconoscimento è stato consegnato all'interno del Salone d'Onore del CONI nell'ambito della ventesima edizione del "Premio ASI Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano", ideato per celebrare le eccellenze italiane in ambito sportivo. Accompagnato da altre figure di spicco della storia dello sport azzurro come il ct della nazionale di pallavolo Ferdinando De Giorgi e dal "Signore degli anelli" Jury Chechi, il CONI ha deciso di premiare Ranieri per questa prima edizione del Premio "Italiani nel mondo".

