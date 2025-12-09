Tony Blair non sarà il governatore di Gaza I Paesi arabi non lo vogliono

Tony Blair non sarà il futuro governatore di Gaza, poiché è stato escluso dalla lista dei candidati proposti da Trump per il

Tony Blair sarebbe stato escluso dalla rosa dei candidati di Trump per il "consiglio per la pace" di Gaza. L'ex primo ministro del Regno Unito perde un ruolo chiave nell'autorità di transizione dopo le obiezioni delle nazioni arabe e musulmane. Secondo il Financial Times, Blair è stato silenziosamente escluso dalla lista dei candidati per il "consiglio di pace" che Trump ha dichiarato di voler presiedere personalmente. In precedenza era trapelato che Blair stava cercando dietro le quinte un ruolo di primo piano nell'amministrazione provvisoria di Gaza, in seguito alle fughe di notizie di un piano elaborato in parte dal "suo" Tony Blair Institute for Global Change. 🔗 Leggi su Iltempo.it