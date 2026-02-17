Anonimo Italiano incanta Siena | maschera simbolo al carnevale per un addio emozionante

Roberto Scozzi, conosciuto come Anonimo Italiano, ha attirato l’attenzione a Siena con la sua maschera simbolo, portando un tocco di emozione durante l’ultimo giorno del Carnevale. La sua partecipazione ha coinvolto molti spettatori, che hanno seguito con entusiasmo la sfilata e i momenti più intensi della manifestazione. La sua presenza ha rappresentato un addio speciale a una tradizione che dura da anni.