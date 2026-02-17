Anonimo Italiano incanta Siena | maschera simbolo al carnevale per un addio emozionante
Roberto Scozzi, conosciuto come Anonimo Italiano, ha attirato l’attenzione a Siena con la sua maschera simbolo, portando un tocco di emozione durante l’ultimo giorno del Carnevale. La sua partecipazione ha coinvolto molti spettatori, che hanno seguito con entusiasmo la sfilata e i momenti più intensi della manifestazione. La sua presenza ha rappresentato un addio speciale a una tradizione che dura da anni.
Roberto Scozzi, in arte Anonimo Italiano, fresco dalla trasmissione "Ora o Mai Più" su Rai1 con Marco Liorni, anima la chiusura del Carnevale di Siena. Rivela la sua maschera iconica a Martedì Grasso, tra ballad romantiche come "Anche questa è vita" e hit senza tempo. Sette album, due dischi di platino e un mix di tradizione senese e melodie d'amore. "Mi ci gioco la maschera", promette il cantautore romano, che lancerà al pubblico senese il suo velo misterioso, tra carri fiorati, coriandoli e l'energia giocosa del Martedì Grasso. L'evento "Mi ci gioco la maschera - Giostra di musica e teatro" parte alle 16. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Voi sapete bene che non sono un presuntuoso. Ma quando uno è forte, o è Goal oppure calcio di Rigore... Roberto, ci hai fregato con questa canzone." Buona Domenica a Tutti ciao."