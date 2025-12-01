Addio a Nicola Pietrangeli leggenda e simbolo del tennis italiano | mondo dello sport in lutto In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam

Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e simbolo dello sport italiano. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros: fu il primo italiano a vincere uno Slam Il tennis italiano perde una delle sue leggende più grandi con la scomparsa di Nicola Pietrangeli, deceduto oggi all’età di 92 anni. Pietrangeli, unico azzurro inserito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam

Contenuti che potrebbero interessarti

Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. https:// - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli è morto: addio alla leggenda del tennis italiano, aveva 92 anni - L'Italtennis piange il 2 volte campione al Roland Garros e unico tennista azzurro nella Hall of Fame del tennis mondiale ... Come scrive tuttosport.com

Addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. Da notizie.it

Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... Secondo iltempo.it