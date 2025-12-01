Addio a Nicola Pietrangeli leggenda del tennis italiano e simbolo della Coppa Davis

Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda dello sport italiano e campione senza tempo. Il tennis italiano piange la sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, simbolo di un’epoca in cui il tennis italiano si affermava sulla scena internazionale. Primati e record. Pietrangeli resta ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Con Orlando Sirola ha formato la coppia più vincente nella storia della manifestazione, conquistando 34 successi in 42 partite, anche se il trofeo lo ha vinto solo come capitano nel 1976. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

