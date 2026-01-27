Verde pubblico | oltre 160 alberi controllati e 30 abbattimenti dall’inizio dell’anno

La gestione del verde pubblico comprende controlli periodici sugli alberi presenti nel territorio comunale. Da inizio anno, più di 160 esemplari sono stati sottoposti a verifiche fitostatiche per garantire la sicurezza e la tutela degli spazi urbani. Questi interventi mirano a preservare la salute degli alberi e prevenire eventuali rischi per cittadini e infrastrutture.

Da inizio anno oltre 160 alberi sul territorio comunale sono stati sottoposti a controlli fitostatici. Le piante abbattute finora sono 30, mentre i nuovi reimpianti sono 8. Il monitoraggio tiene conto sia della sicurezza dei cittadini sia dello stato di salute degli alberi.A fare il punto della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Verde Pubblico Frosinone, maxi controlli interforze nel weekend: oltre 100 veicoli controllati e 160 persone identificate Nel fine settimana, Frosinone ha visto un'intensa attività di controlli interforze, con oltre 100 veicoli sottoposti a verifica e 160 persone identificate. Via agli abbattimenti degli alberi pericolanti. Mortandello: «Interventi a tutela dell’incolumità pubblica» A partire da lunedì 26 gennaio, a Montegrotto Terme saranno avviati interventi di abbattimento di alberi considerati estremamente pericolosi, come indicato dal recente censimento arboreo comunale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Verde Pubblico Verde pubblico: oltre 160 alberi controllati e 30 abbattimenti dall’inizio dell’annoL’assessora Coppola fa il punto sul verde cittadino: piano del verde aggiornato, nuovi progetti e controlli fitostatici in crescita ... genovatoday.it Verde pubblico, task force Comune-Aster. Entro la settimana abbattimento per 16 palmePriorità, le alberature a rischio: in questo caso alberi compromessi tra il Porto Antico e Pegli. Subito un milione di euro ... rainews.it Buongiorno a tutti quanti voi cittadini gioiesi , oggi mi trovo fuori sede ma i nostri immensi operai mi aggiornano puntualmente sul lavoro che svolgono in città in maniera straordinaria. Anche oggi continuazione di bonifica del verde pubblico in Viale Einaudi do - facebook.com facebook 26/1/26. Verde pubblico a Chioggia. Il sindaco Armelao e l’assessore Serena De Perini (foto): “Oltre 2.000 nuovi alberi in città, altro che scelta folle e sbagliata”. Gli amministratori chioggiotti contestano e si difendono con i numeri dalle accuse ricorrenti e infon x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.