Verde pubblico | oltre 160 alberi controllati e 30 abbattimenti dall’inizio dell’anno

Da genovatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gestione del verde pubblico comprende controlli periodici sugli alberi presenti nel territorio comunale. Da inizio anno, più di 160 esemplari sono stati sottoposti a verifiche fitostatiche per garantire la sicurezza e la tutela degli spazi urbani. Questi interventi mirano a preservare la salute degli alberi e prevenire eventuali rischi per cittadini e infrastrutture.

Da inizio anno oltre 160 alberi sul territorio comunale sono stati sottoposti a controlli fitostatici. Le piante abbattute finora sono 30, mentre i nuovi reimpianti sono 8. Il monitoraggio tiene conto sia della sicurezza dei cittadini sia dello stato di salute degli alberi.

